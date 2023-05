Maria Guedes celebra 10 anos do Market Stylista

O mercado que há 10 anos dá palco a múltiplas marcas portuguesas Foto: Stylista Market

No ano em que celebra dez anos de mercados de moda, Maria Guedes falou-nos sobre todo o percurso, desde que se lançou como uma das primeiras bloggers portuguesas.num passeio por outro mercado em Sintra. Fui ao, percebi que a organizadora desse mercado (e dona da quinta lindíssima onde este acontecia) era minha amiga de infância, e desafiei-a a deixar-me fazer umnum sábado de maio. Levei algumas marcas portuguesas que conhecia através do Blog Stylista e decidimos oferecer a quem nos quisesse visitar um. Assim foi! Correu tão bem que, e só em 2014, quando quis organizar o evento num espaço maior e com mais marcas (FIARTIL) é que decidi dar o nome. Pensei que sendo em Cascais (zona balnear e com muitos turistas) fazia sentido dar um nome estrangeiro e fácil de entender por todos. Além do publico português, sempre quis (continuo a querer) queVerdade.desde miúda,, trabalhei em projetos de branding (em agências de publicidade) e. Organizar este tipo de evento de compras e passeio, acaba por ser uma excelente mistura destas áreas que adoro.Foi um processo gradual. Fui testando e adaptando., passei para ocom(menos de meio recinto usado), decidi usar o espaço do recinto aos poucos, e não demorou muito até preencher os 120 lugares disponíveis., havia - e há cada vez mais - muitas. Fiz também muito trabalho de pesquisa - continuo a fazer - para tentar chegar a marcas que não me conhecem, mas que eu adorava receber.Acompanhar de perto o crescimento e o sucesso de tantos negócios. É fascinante! Tenho muito orgulho no percurso e no sucesso de muitas destas marcas.(por conta do Covid), mas mantive as edições Summer e Winter (ainda que a última tenha sido online). Acho que esta limitação me deu vontade de trabalhar mais. Em 2021 decidi testar a estação "Fall" que foi um sucesso inesperado. Em 2022 testei a edição "Spring" que também correu surpreendentemente bem.com algum receio de que se pudessem canibalizar, mas percebi que de evento para evento. Acredito que se a oferta for variando, as pessoas continuam interessadas no programa, e por essa razão mantemos em 2023 as quatro estações do ano. É cansativo, mas hoje em dia tenho pena de não ter pensado nisso mais cedo! São desafios muito giros.desta edição de Verão é Paparina .... mas há muito mais e em várias categorias. O ideal é espreitar o meu Instagram @stylista_mg onde já publiquei uma amostra bem representativa.Há muitos visitantes felizmente, e há cada vez mais visitantes estrangeiros. O feedback que nos chega é de que ficam encantados!Há 20 anos ainda não conhecia (e talvez nem existissem) as plataformas onde nasceu e vive o meu trabalho. Blogspot, Facebook, Instagram... ilustração, moda, comunicação, conteúdos digitais; uns projetos levaram a outros e hoje estou aqui. Nunca pensei.acontece já este fim de semana (), das 10 às 19 horas, na