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Moda / Tendências

Francisca Nabinho apresenta "LUCKY" na ModaLisboa: "Vestir pode ser uma forma de explorar a identidade"

Antes de sabermos exatamente quem somos, muitas vezes começamos por experimentar através da roupa. É esse momento inicial - livre, intuitivo e cheio de tentativas - que inspira a nova coleção da designer portuguesa.

Francisca Nabinho apresenta coleção "LUCKY" na ModaLisboa
Francisca Nabinho apresenta coleção "LUCKY" na ModaLisboa Foto: Francisca Nabinho
13 de março de 2026 às 21:00 Safiya Ayoob

No âmbito da edição Pebbling da ModaLisboa, conversámos com Francisca Nabinho sobre LUCKY, a nova coleção que apresenta nesta temporada e sobre a qual partilhou com a Máxima um primeiro olhar em exclusivo. Partindo da ideia de que a roupa pode ser um dos primeiros espaços de descoberta da identidade, a coleção explora o momento inicial em que o gosto ainda está a formar-se e o vestir se torna um gesto de experimentação e liberdade.

Ao longo do desfile, essa narrativa evolui: as silhuetas passam de um registo mais intuitivo e exploratório para uma linguagem mais definida e segura, acompanhando também o amadurecimento da própria marca. A coleção integra ainda colaborações especiais, entre as quais a reinterpretação da filigrana portuguesa com a Joalharia do Carmo, que transporta uma técnica tradicional para um novo contexto criativo dentro do universo da coleção.

Francisca Nabinho apresenta coleção 'LUCKY' na ModaLisboa
Modelo veste criação de Francisca Nabinho Foto: Francisca Nabinho

Podes falar-nos um pouco sobre a nova coleção que apresentas nesta edição da ModaLisboa? Qual é o ponto de partida conceptual?

Esta coleção fala sobre aquele momento em que começamos a descobrir quem somos através da roupa. Quando ainda estamos a experimentar tudo, sem muitas regras. Gosto dessa fase porque é muito livre e intuitiva. Ao longo do desfile, essa ideia vai evoluindo: os looks começam por ser mais experimentais e vão-se tornando mais claros e seguros.

Pebbling fala de pequenos gestos que criam ligação. Que sensações esperas que as tuas peças transmitam?

Liberdade, sobretudo. A ideia de que vestir pode ser uma forma de explorar e brincar com a identidade, sem ter tudo totalmente resolvido. Espero que as peças transmitam uma sensação de liberdade e de curiosidade.

Francisca Nabinho apresenta coleção 'LUCKY' na ModaLisboa
Coroa de estrelas inspira coleção "LUCKY" de Francisca Nabinho na ModaLisboa Foto: Francisca Nabinho

Que referências influenciaram o teu processo criativo desta vez?

Foi um processo muito intuitivo e pessoal. Interessa-me muito esse momento em que o gosto ainda está a formar-se. Ao mesmo tempo, tento sempre trabalhar a partir de técnicas ou linguagens mais tradicionais e depois desconstruí-las ou colocá-las num contexto inesperado. Nesta coleção fiz isso com a Joalharia do Carmo, reinterpretando a filigrana portuguesa dentro do universo da coleção.

“It takes a village” para criar uma coleção. Quem é a tua aldeia?

As pessoas que me acompanham no processo criativo: família, amigos, colegas, fornecedores. Nesta coleção também houve colaborações muito especiais: a Joalharia do Carmo, com quem trabalhei a filigrana, e a Helena Mar, que desenvolveu o calçado do desfile.

Francisca Nabinho apresenta coleção 'LUCKY' na ModaLisboa
Foto: Francisca Nabinho

Quais foram os momentos mais conturbados desta coleção?

Quando tens muitas ideias ao mesmo tempo e precisas de perceber quais fazem realmente sentido juntas.

E os mais felizes?

Quando começo a ver as peças juntas e percebo que a coleção está finalmente a ganhar forma.

Francisca Nabinho apresenta coleção 'LUCKY' na ModaLisboa
Foto: Francisca Nabinho

Que materiais ou técnicas marcaram esta coleção?

Era importante para mim que tudo fosse original: roupa, calçado e joias. A filigrana feita à mão tem um papel muito especial porque traz a tradição para um contexto completamente diferente.

Que silhuetas definem esta coleção?

No início são mais livres e experimentais. Depois tornam-se mais definidas e seguras. A coleção acompanha esse crescimento.

Francisca Nabinho apresenta coleção 'LUCKY' na ModaLisboa
Francisca Nabinho cria joias para a Moda Lisboa 2026, unindo a tradição da Joalharia do Carmo ao design moderno Foto: Francisca Nabinh

Qual é o teu momento preferido do desfile?

Quando o público começa a perceber a história que o desfile está a contar.

Qual é, para ti, o propósito de um desfile hoje?

Contar uma história e criar um universo.

Francisca Nabinho apresenta coleção 'LUCKY' na ModaLisboa
Foto: Francisca Nabinho

Como destacar uma marca no meio de tanto ruído?

Tendo um ponto de vista claro e não tendo medo de experimentar.

Como vês a moda portuguesa neste momento?

Muito viva. Há uma geração nova muito interessante e Portugal tem algo muito forte: a ligação entre criatividade e saber fazer. Ao mesmo tempo, também é um meio difícil e nem sempre conseguimos fazer tudo aquilo que gostaríamos, seja por falta de recursos ou de estrutura. Mas é precisamente isso que também torna tudo entusiasmante: fazer parte de uma área que ainda está a crescer e juntar-me a outras pessoas com vontade de criar, experimentar e fazer diferente dentro de uma indústria que continua a desenvolver-se em Portugal.

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