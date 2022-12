/

Dreams in technicolor

Algures entre o new wave e o punk, a Moda continua a reinventar referências de sempre com os códigos de hoje. Cores fortes, sobreposições de peças e texturas e recortes de várias épocas juntam-se em looks que refrescam as tendências deste inverno e oferecem o antídoto perfeito para as cores de Natal.