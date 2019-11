O brilho (da roupa) interior

A Women’s Secret acaba de lançar lingerie elegante e sofisticada, perfeita para a estação fria. Em preto, vermelho e champanhe, a coleção inclui uma mistura de texturas como o cetim, as transparências e a renda com alguns detalhes em dourado que prometem animar a sua época festiva. Com uma variedade de bodies, bralettes e tops de manga comprida, há um pouco para todos os estilos e gostos, que pode complementar com as novas cuecas em tule e renda.