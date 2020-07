Volta ao mundo numa coleção de joias

As joias mais especiais são aquelas que contam uma história ou nos levam numa aventura. A Tashi, especialista em criar peças que dão confiança e poder a quem as usa, apresenta uma coleção que é uma viagem pela riqueza da floresta Amazónia, uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo, recheada de tesouros minerais e diferentes espécies de animais e plantas.

As formas da Natureza, que aqui cresce em todo o seu esplendor, foram, por isso, o ponto de partido para desenhos que despertam a mesma curiosidade e fascínio que existe por esta floresta tropical, privilegiando a riqueza e os contrastes das formas, mas também a exuberância das cores.





As joias da Tashi são desenhadas e produzidas à mão

A beleza e a energia da Natureza estão presentes em todos os pormenores. No que toca aos materiais, a nova coleção combina prata, ouro e dois tipos de cravação utilizados na alta joalharia: cravação em garra e em caixa. Cada peça guarda um segredo. Por exemplo, uma pedra hidrotermal verde esmeralda é símbolo de vitalidade e energia.

As joias da Tashi são desenhadas e produzidas à mão, sempre com recurso a técnicas da joalharia e apostando na qualidade. Combinam materiais nobres, como o ouro e a prata, com desenhos cheios de personalidade, feitos para dar confiança às mulheres. Em Portugal, a marca está disponível em 30 pontos de venda, entre eles as 12 lojas Bluebird espalhadas por todo o país.