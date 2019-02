Swarovski lança nova coleção para esta primavera

Esta primavera, a marca foi buscar inspiração a amuletos com origens históricas, definidos pela diretora criativa da Swarovski, Nathalie Colin, como: "os símbolos que expressam as mensagens que as palavras, por vezes, não conseguem". Amor, saúde, positividade ou força surgem como afirmações de estilo numa paleta de cores em tons dourados, rosa e terracota.

Os destaques desta coleção incluem a linha marroquina Lucky Goddess, escolhida para atrair as atenções, as peças sofisticadas Olive, ideais para o dia-a-dia e as Oxygen, uma interpretação mais abstrata do popular olho grego. Já a Naeli é composta por brincos e colares em barra e formato oversized. Esta nova abordagem da marca convida as mulheres a seguirem o seu instinto e a criarem as suas próprias histórias de estilo todos os dias.