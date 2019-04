Quer ser jornalista de Moda?

Por Máxima, 12.04.2019

Sonha em escrever sobre Moda, mas não tem ideia de como é o dia a dia de um jornalista desta área? Aprenda a partir de maio tudo o que é preciso para saber analisar o que pode ser notícia, conheça truques para escrever para um meio de comunicação especializado em Moda em diferentes plataformas, do papel ao digital – em formato web ou nas redes sociais –, descubra as táticas para fazer boas entrevistas e saiba até como se relacionar com as marcas e os designers.

As inscrições para o curso Fashion Journalism 101, na Pulp Fashion, já abriram. O curso tem uma duração total de 54 horas, em pós-laboral, e é lecionado pela jornalista Rosário Mello e Castro, editora online da revista Máxima e responsável por novos projetos online de lifestyle do grupo editorial Cofina. O curso alia a teoria com a componente prática, oferecendo a oportunidade de conhecer insiders da indústria, como a designer de Moda Alexandra Moura, o diretor de Comunicação da Inditex, Pedro Vidigal, a jornalista, diretora do site Miranda.sapo.pt e criadora do blog Beauty Airlines, Susana Chaves, entre outros. No plano curricular também está previsto visitar uma agência de comunicação.

Rosário Mello e Castro esteve mais de 10 anos na redação da Vogue Portugal, como jornalista e editora da secção de Living e, depois, editora do Online, passando posteriormente pela revista Máxima, depois para a revista Visão.

