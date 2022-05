Primadonna, a nova loja das it girls

Se adora sapatos com a mesma paixão de Carrie Bradshaw, aconselhamo-la(o) fervorosamente a conhecer a nova loja da marca Primadonna, no coração de Lisboa. Tratam-se de 100 metros quadrados de decoração elegante e minimalista, onde o contraste subtil entre as cores preto e branco e os detalhes em espelho permite que as estrelas principais - os sapatos e as carteiras - brilhem em todo o seu esplendor.



Com um design sempre atual e opções para todas os gostos, a marca italiana dá voz à sensualidade, tenacidade e singularidade de cada um de nós. Por um lado, encontramos uma explosão de cores garridas que clamam por temperaturas mais altas.



ténis confortáveis (sem nunca esquecer o estilo) para quem não é fã de saltos.

Onde? Largo do Rato 9 C, Lisboa. Horário: De segunda-feira a sábado, das 10h às 19h.