Quando a criatividade e a amizade entre duas amigas se juntam com um propósito, tudo pode acontecer. No caso, o resultado foi a fundação da marca britânica Olivia Burton, pelas mãos de Jemma e Lesa, melhores amigas e apaixonadas por design e moda. As duas conheceram-se no London College of Fashion, e numa conversa sobre o facto de não existirem relógios de que gostassem surge a ideia-base da Olivia Burton, a marca que acaba de chegar a Portugal, diretamente para a Boutique dos Relógios.





A Olivia Burton é uma marca de relógios com referências à natureza, como flores e abelhas, que nasce em 2011, passados alguns anos da ideia ter surgido entre Jemma e Lesa, e de ambas se terem despedido. O nome escolhido, Olivia Burton, é uma homenagem a uma tia-avó de Lesa, cuja abordagem espirituosa e de grande energia foi uma enorme inspiração para as duas amigas.





A primeira coleção Olivia Burton fez a sua estreia em setembro de 2012. Desde então, as coleções desta marca são inspiradas no estilo vintage e integram sempre flores, animais como abelhas ou borboletas e padrões originais e coloridos. Claro que há modelos minimalistas para quem prefere um relógio sem referências de cor ou padrão. Porém, todos os desenhos que depois chegam aos mostradores dos relógios Olivia Burton ganham vida no elegante estúdio de East London, onde Jemma e Lesa trabalham em conjunto com a sua pequena equipa para garantir que cada peça é desenvolvida na perfeição, com ilustrações gravadas à mão, bonitas referências à natureza e uma paleta de cores apetecível.





As coleções dividem-se em After-dark, uma linha feminina e moderna para utilizar um estilo floral; a vegan friendly: as braceletes são fabricadas a partir de um material suave e cruelty-free; a Wishing Watches, com modelos inspirados em memórias de infância e nas flores dente-de-leão, com cristais delicados; a Enchanted Garden, com flores e borboletas; a Marble Florals, que combina no mostrador flores ilustradas à mão com efeitos de mármore; Conversational Squares, com mostradores em formato quadrado; 3D Bee, com abelhas em 3D (o animal que também é a assinatura da marca); e a Coleção Core, que conjuga vários elementos como mostradores lisos, detalhes florais ou pequenas aplicações.





A marca está disponível, em exclusivo em Portugal, na Boutique dos Relógios.