O regresso dos relógios CAUNY

Este ano vai ficar marcado na história, não só pela vivência de uma pandemia a nível mundial, mas também pelo regresso da icónica marca suíça de relógios - a CAUNY. A marca decidiu escolher o ano 2020 para lançar uma nova coleção adaptada ao mundo contemporâneo, mas sempre fiel às suas origens.

A nova coleção da CAUNY inclui um conjunto diversificado de relógios, para homem e para mulher, onde a marca teve a preocupação de manter o seu clássico design e os seus famosos relevos. No novo conjunto de relógios foram implementados movimentos automáticos suíços, movimentos de quartzo japoneses, mas também vidros antirreflexos com cobertura em safira. Para a coleção feminina, a marca apostou nos tons rosas, prateados, douradas e ainda a mistura de cores em alguns dos modelos. No entanto, desta vez, a marca suíça decidiu também apresentar uma coleção unissexo, a Apollon (os preços variam 119€ e os 559€).

Apesar da sua origem ser suíça - foi fundada em 1927, na vila suíça de La Chaux-de-Fonds - a marca tem a sua alma no mediterrâneo, pois era por essas águas que os relógios CAUNY mais navegavam, onde percorriam o mundo no pulso das mais variadas pessoas. Portugal, a sua popularidade despontou entre as décadas de 1950 a 1980. Por essa razão, atualmente, muitos relembram a marca como o seu primeiro relógio. Uma relíquia que tem passado de geração em geração, e que devido à sua qualidade, ainda hoje se encontra nas mãos de muitos colecionadores, não só em Portugal, mas em todo o mundo.

"O método e a organização típicos de um suíço, aliados à tranquilidade e ao saber viver latino, dão origem a uma forma única de olhar para o tempo", revela a marca num comunicado, sobre o facto de os novos relógios manterem a sua beleza clássica, demonstrando como a memória do passado pode ser fundida com a contemporaneidade.

Dessa forma, a CAUNY, para além de ter a sua coleção disponível em diversas ourivesarias espalhadas pelo país, decidiu aderir às novas tecnologias. E a partir de agora, já é possível comprar os relógios e recebê-los em casa, através do novo site cauny.com, e também conhecer as novidades na página de Facebook.