Foi com muito sex appeal que a Calvin Klein decidiu juntar a modelo Bella Hadid, o DJ e produtor Diplo, a modelo Naomi Campbell, a cantora Beth Ditto, o actor Jacob Elordi (o bad boy da série Euphoria) ou mesmo o jogador de futebol americano Odell Beckham Jr. numa das suas campanhas para este outono-inverno.

A campanha #My Calvins IRL foi fotografada por Daniel Jackson e o vídeo promocional dirigido por Bardia Zeinali. Nas imagens, vemos as personalidades referidas a posar para as suas webcams, a tirar selfies em frente ao espelho, a dançar, a ver televisão, a comer ou mesmo a pintar as unhas, sempre com enfoque especial na sua roupa interior e seguindo a ideia de que a sensualidade não tem de se levar demasiado a sério.

Beth Ditto na campanha #My Calvins IRL O que é ser sexy na vida real? Beth Ditto, Bella Hadid e Naomi Campbell respondem

Nas imagens, vemos versões a preto e branco mais "sérias" contrapostas com as versões a cores mais relaxadas e divertidas, representando o seu lado mais IRL (In real life). A marca explica que a presente campanha pretende mostrar como o "" pode ser diferente na vida pública e pessoal de cada modelo CK , bem como osque a palavra invoca. E, claro, osque despoleta em cada um.