Uma tendência que vai muito além do que os padrões que associamos às toalhas de piquenique – aos quadrados azuis e brancos, por exemplo – o vichy é um dos padrões mais cool do momento. Neste verão invade as ruas, sem pudor, de uma forma mais clássica ou mais arrojada. Pode ser utilizado em praticamente qualquer ocasião pela versatilidade e despretensão que apresenta. Veja a fotogaleria que selecionámos com peças em vichy e inspire-se nos próximos looks.