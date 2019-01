Clare Waight Keller, diretora criativa da maison, não quis encontrar inspiração no passado da Givenchy, por isso idealizou a nova coleção a partir de um simples casaco preto e um par de leggings em látex. Este material, contudo, não foi a única novidade na passerelle: vários vestidos em renda, coordenados com cores neutras ou com apontamentos de cor foram algumas das sugestões que a Givenchy apresentou na semana de moda de alta-costura de Paris.









Desfile de alta-costura Givenchy 2019 O desfile da Givenchy foi uma tela em branco

"Tentei adotar apossível com todas as peças", disseno final do desfile, nas galerias do Museu de Arte Moderna . A designer comparou ade roupa à, pela forma como procurou ae o regresso ao que é essencial.