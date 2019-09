Tendências O best of da semana de moda de Nova Iorque Setembro é muito provavelmente o mês com maior destaque na moda, marcando a rentrée com as novas coleções dos principais designers. De entre as grandes capitais da indústria, Nova Iorque abre as hostes - de 6 a 14 deste mês, os olhos estão postos nos muito aguardados desfiles de primavera-verão 2020. De Carolina Herrera a Tom Ford, veja alguns dos looks que se destacaram nas passerelles da big apple.