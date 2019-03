No atelier de João Magalhães, o designer que trouxe a diversidade para a ModaLisboa

O designer português João Magalhães apresentou, pela primeira vez, a sua marca em nome próprio, sem esquecer tudo o que aprendou com a antiga Morecco. "Foi como um berço, onde eu me desenvolvi. Quando eu comecei, eu não sabia fazer um molde de uma t-shirt sequer… Portanto achei que era uma altura de ‘sou eu, isso é o que eu faço’, com o meu próprio nome. Os nomes das marcas mudam, mas o meu nome não muda, não é? E os conceitos das coleções vão sendo cada vez mais pessoais, isso sai de mim e, portanto, achei que era a altura de mudar e ser eu", explica-nos João, e completa: "Não quero que as pessoas pensem que vai ser tudo eu, porque há muito a ideia que o criador é um solitário. Tudo isto vem de mim, mas são coisas que eu vou buscar, que eu vejo através das pessoas que me rodeiam. E esta coleção mostra isso muito bem."

E foi por isso mesmo que o desfile de João Magalhães, durante a última ModaLisboa, celebrou a diversidade através do casting dos modelos, a maioria seus amigos, que desfilaram na passerelle as peças da coleção outono-inverno 2019/20. Uma apresentação sem protocolos, que mostrou peças de roupa sem género ou idade determinadas. "Com o meu amadurecimento também estou a perceber que as duas coisas não são antagónicas. Pode-se perfeitamente ser fantasioso e real ao mesmo tempo."