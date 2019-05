‘Máxima’ lança t-shirts que celebram dois ícones da moda

As t-shirts são de edição limitada e contam com ilustrações de Bibiana Grave. "I'm very definitely a woman and I enjoy it" é a frase escrita na peça que retrata a estrela Monroe. Já no modelo dedicado ao designer de moda e diretor criativo da Chanel e da Fendi, que desapareceu a 19 de fevereiro, lê-se: "Personality begins where comparison ends".



Ambas estão disponíveis em dois tamanhos, S e M, por 7,50€.



Clique nos links para que não perder estas edições limitadas dedicadas a Marilyn Monroe e Karl Lagerfeld.