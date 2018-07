Longchamp vai estrear-se na Semana da Moda de Nova Iorque

No ano em que se assinalam os seus 70 anos, a Longchamp anunciou que desfilará pela primeira vez na Semana da Moda nova-iorquina, já em setembro. A escolha da cidade norte-americana recaiu no facto de esta ser vista como símbolo de liberdade, mas a verdade é que, nas últimas temporadas, a marca tem reforçado a sua ligação com o país, primeiro através da colaboração com Shayne Oliver, depois com a escolha de Kendall Jenner para rosto da Longchamp.

Nos últimos anos, a marca francesa tem vindo a expandir a sua coleção de roupa, onde a pele tem destaque central. "Sentimos que estava na altura de dar o próximo passo e projetar aquilo que é a mulher Longchamp: dinâmica e cosmopolita", afirma a diretora criativa, Sophie Delafontaine.

O desfile da Longchamp será a 8 de setembro e o local ainda não foi anunciado.