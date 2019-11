Juliana Bezerra desenha peça solidária

Chama-se mbilo ("coração" no dialecto Changana) a nova peça solidária de Juliana Bezerra inspirada no rosto de uma mulher moçambicana reinterpretada em forma de coração, mudando-lhe a forma. Ao atribuir-lhe um volume e textura inesperados, a joalheira cruza as suas referências estéticas e explora as técnicas que têm moldado o seu trabalho para criar uma peça única e solidária em parceria com a Um Pequeno Gesto, Uma Grande Ajuda.

"Esta colaboração vem trazer ainda mais amor às crianças das Escolinhas UPG em Moçambique. Os lucros desta campanha revertem na totalidade para o financiamento de alimentação, para pagar a professores e comprar materiais par as crianças deste projeto, que têm entre 3 e 5 anos", explica Marta Jorge, parte da equipa da UPG e uma das impulsionadoras desta iniciativa.

A peça está disponível em prata (€60) e prata dourada (€70) no atelier da Juliana Bezerra, no Páteo Bagatela, em Lisboa e no primeiro fim-de-semana de dezembro no Winter Market Stylista, no Estoril.

A portuguesa Um Pequeno Gesto Uma Grande Ajuda e a inglesa A Little Gesture A Great Help ("ALG") são duas ONG’s com 15 anos de existência cuja missão é a promoção de melhores condições de vida de crianças desfavorecidas e das suas famílias em Moçambique. Desde o seu lançamento, lançaram mais de 130 milhões de voluntários no terreno e ajudaram mais de 1500 crianças através da melhoria de infraestruturas, da educação e sustentabilidade no terreno.