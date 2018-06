Muitas vezes, são os detalhes que fazem a diferença. Porque não apostar em joias para dar um twist ao seu look? Pode optar por peças intemporais e de qualidade, mas não feche a porta a opções mais exuberantes. Seja prata ou ouro, com zircónias ou diamantes, na joalharia portuguesa há espaço para todos os gostos.

Li Furtado é a mente por detrás da marca CINCO Store. Como a própria diz, "no início não passava de um hobby", hoje é usada pelas mais prestigiadas bloggers de moda nacionais e internacionais, como Aimee Song ou Alexandra Pereira. Todas as peças são feitas de prata 925 e produzidas em Portugal. Joana Mota Capitão criou a sua marca homónima em maio de 2012. A designerrevela terem sido as avós as suas grandes inspirações, ainda que de uma forma involuntária e inconsciente. É no cruzamento entre elementos orgânicos e geométricos que se desenha a alma da marca, que já foi alvo das atenções da Vogue britânica. Sopro Jewellery é a marca de Andreia Quelhas Lima que, graças a uma íntima relação com a natureza, cria peças inspiradas na mesma. Se aprecia peças femininas e delicadas e, acima de tudo, recheada de detalhes, espreite o site da marca. Juliana Bezerra prioriza as técnicas artesanais na realização das suas peças. Formada em Joalharia Contemporânea, Cravação e Cinzelagem na escola Contacto Directo, Juliana cria peças singulares e com um estilo muito particular. Blossom é o nome da nova aposta da marca HLC Jewellry, de Helena Lopes Cardoso. Composta por 62 peças, a coleção, inspirada na natureza, adapta-se a qualquer mulher, com qualquer estilo. Se acompanhou a última edição da Eurovisão, provavelmente já conhece algumas das peças de Carolina Curado. Com uma clara inspiração no mundo animal e natureza (não será um acaso o facto de Carolina ser licenciada em Biologia), esta marca conta com peças exuberantes e cheias de personalidade. É pelas mãos de Vanessa Pires que nascem as peças da marca Vanglória. Em prata e com um design geométrico, são pensadas para mulheres modernas que procuram acessórios vanguardistas (pode, de resto, admirar os brincos da marca lisboeta no editorial de moda da edição de junho da Máxima). Pura Filigrama é uma marca de joias portuense que aposta em brincos, colares, anéis e pulseiras em prata ou ouro feitos à mão, sempre em estilo boho. Se prefere peças mais simples e linhas depuradas mas sofisticadas, saiba que no site da Omnia vai encontrar opções a considerar.