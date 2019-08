Foi de férias e já está a pensar em como vai ser o seu regresso?

A marca Natura antecipa o outono ao revelar uma campanha com várias sugestões de peças clássicas e intemporais. Para que possa enfrentar os dias de mais agitação que estão para vir, sem perder muito tempo a pensar no look, o ideal é dar uma vista de olhos pelos vestidos e calças da marca. Para a estação de outono, a Natura pensou numa coleção a pensar nas mulheres que se dividem entre o trabalho e os momentos de lazer, privilegiando o conforto, a prática, a fluidez – tudo isto sem descurar o estilo.

A paleta de cores divide-se entre o pastel e o azul, aliada a padrões que têm tanto de expressivo como de abstrato. As peças desta nova linha incluem vestidos longos, calças largas e leves, blusas com pormenores, saias monocromáticas e os clássicos ponchos. Segura de si, a mulher que a Natura representa vai deslumbrar, com uma confiança ímpar.

A Natura tem atualmente 54 lojas espalhadas pelo país, pelo que se distingue sendo uma