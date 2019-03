A moda tem sempre o poder de provocar. Para o outono-inverno 2019/2020, o designer Dino Alves trouxe para a passerelle da ModaLisboa a vontade de dizer alguma coisa ao mundo. "Manifestar-me através das minhas ideias foi sempre o que quis fazer! Ser criativo é saber falar, sem abrir a boca!", resumiu Dino no comunicado oficial.





A coleção Reaction tocou no preconceito, na desigualdade social e na injustiça. E também não deixou de lado mensagens de alerta à destruição do planeta e à ditadura da beleza. "É importante reagirmos ao que não nos parece correto, e não ficarmos resignados e impávidos a observar o mundo deteriorar-se à nossa volta", completou o designer numa apresentação que foi uma ode à liberdade de expressão.Veja naacima todos os looks desta coleção.