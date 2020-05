De geração em geração

Por Máxima, 16:01

É um traço comum a todas as crianças, seguir as pisadas das mães. Há as filhas que gostam de roubar as peças de roupa das mães desde pequeninas, as que se inspiram no seu estilo desde sempre e as que sonham com o dia em que vão poder vestir-se como crescidas.

A pensar no Dia da Criança, que se assinala esta segunda-feira, 1 de junho, a Cortefiel celebra esta relação única entre mães e filhos com o lançamento de uma mini coleção de peças matching. A nova linha está disponível online e chama-se precisamente Filhos. Inclui t-shirts, vestidos, bermudas, peças frescas em tons de azul e branco e é perfeita para os dias quentes e despreocupados de verão.