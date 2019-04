Converse junta-se à Bershka para desenhar uma linha exclusiva

É uma parceria perfeita para vestir a descontração do verão. A Converse exclusive for Bershka reinventa o clássico modelo Chuck Taylor em versão botim ou ténis, e em sola XXL, mas com padrões tigre, leopardo e serpente, misturados com cores extravagantes ou com o estampado havaiano.

A coleção inclui ainda t-shirts e meias, também com padrões tigre, dois padrões havaianos e ainda em cores fortes como o verde ácido, ideais para serem combinados entre si.

A coleção já está disponível em lojas seleccionadas e nos sites da Bershka e da Converse online.