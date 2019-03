O trabalho dos designers Reid Baker e Inês Amorim traduz-se na combinação das suas próprias influências culturais, um mix entre a elegância europeia e a crueza norte-americana. Assim nasceu a marca Ernest W. Baker – o nome é uma homenagem ao avô de Reid – e o reconhecimento já chegou, já que foram selecionados para o Prémio LVMH de 2018, distinção criada para apoiar jovens designers de todo o mundo.

Durante a ModaLisboa Insight, a dupla apresentou a novidade numa instalação na também nova loja multimarca TEM-PLATE, em Marvila, onde as peças da marca estarão à venda. Mais viradas para o público masculino, mas sem nenhuma restrição de género – todas são objeto de desejo e facilmente utilizáveis pelas mulheres.

Para a próxima estação fria, a Ernest W. Baker inspirou-se na cidade de Detroit, nos Estados Unidos da América, durante a década de 70-80. As peças clássicas recriadas parecem ter sido tiradas do armário de Ernest, a figura de inspiração para a dupla, como se pode ver no vídeo.

Conheça a Ernest W. Baker, a nova marca cool que acaba de chegar a Lisboa

Além, de Portugal, a marca está à venda em Itália, Canadá, Japão, Hong Kong, China e Coreia do Sul. Antes da Ernest W. Baker, Reidi e Inês trabalharam juntos para os designers Haider Ackermann, Yang Li e Wooyoungmi.