De ganga, renda, floral, geométrica, vichy, com lantejoulas, franjas… Com o calor a aproximar-se começa a tornar-se difícil resistir a uma minissaia. A icónica peça já foi inventada e reinventada, mas dificilmente sai de moda. Reunindo as peças certas (e com a dose de bom senso mais que necessária), é possível conseguir-se um look formal ou mais casual.

Confira na fotogaleria.