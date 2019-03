Como usar os jeans desta primavera

Desde as Levi’s clássicas até os modelos desconstruídos pela Vetements, as calças de ganga são uma das peças-chave de qualquer guarda-roupa, tão perfeitas para o dia-a-dia, combinadas com ténis ou sabrinas, como para a noite com saltos altos ou botins.

Ficam bem com todas as cores, abraçam todas curvas em diferentes estilos – boyfriend, mum, de cintura subida, rasgadas ou skinny. Numa altura em que os cortes mais masculinos ou direitos dividem as atenções com modelos mais justos ou versões ‘customizadas’, roubámos inspiração a algumas das nossas it-girls favoritas para saber como vestir jeans em 2019.