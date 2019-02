Por Máxima, 08:39

Com tanta lingerie elegante, bonita, irreverente e sensual, quantas vezes não sentiu pena de não a "mostrar ao mundo"?

Uma das tendências que não tem passado despercebida, é o uso de uma peça de lingerie combinada com o resto do look. Blazers, calças de cintura subida, transparências, são alguns exemplos que não falham quando combinados com peças íntimas... O que der para mostrar a beleza da lingerie (quando é demasiadao bonita para ficar escondida) mostre.





Já chega de peças de roupa interiore come aproveite para dar o toque que falta ao seu look.

Veja a galeria com os exemplos dados pelas celebridades que melhor usaram esta trend.