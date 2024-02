Casacos e ténis: 5 looks de transição para a nova estação

LOOK 1



Look 1

1. Trench-coat, €79,99, Mango; 2. Óculos de sol, €290, Miu Miu na Óptica Boavista; 3. Brincos Draco, €550, Begüm Khan na Fashion Clinic; 4. Eau de parfum Agua Drop, 100ml, €190, Loewe; 5. Ténis Protégé, €99,99, Steve Madden; 6. Carteira, €4500, Chanel.

LOOK 2



Look 2

1. Perfecto, €290, Pedro del Hierro; 2. Colar Anis da coleção Look, Touch and Feel, €110, Raquel Poço; 3. Boné Tess Kelly, €1050, Hermès; 4. Perfume Époque Tropical, 75ml, €120, Granado na Perfumes & Companhia; 5. Carteira Buckle, €4800, Prada; 6. Ténis L003 Neo, €140, Lacoste.

LOOK 3



Look 3

1. Écharpe, €109, Adolfo Dominguez; 2. Casaco, €737, Elisabetta Franchi; 3. Eau de parfum This is Really, 50ml, €101, Zadig & Voltaire; 4. Relógio What if…Lemon, €110, Swatch; 5. Carteira Mini Pebble Bucket, €1800, Loewe; 6. Ténis Cuzima, €129,95, Gant.

LOOK 4



Look 4

1. Bomber, €1570, The Attico na Stivali; 2. Óculos de sol Tailloring, €220, Etro; 3. Relógio happy Sport, €6750, Chopard; 4. Eau de parfum L’Evidence, 100ml, €42,95, Yves Rocher; 5. Ténis Abril, €59,90, Victoria Shoes; 6. Carteira Mini Love Half Moon, €295, Pinko.

LOOK 5



Look 5

1. Blazer, €260, Marciano; 2. Boné, €15,95, Zara; 3. Argolas Basic Colors, €179, Tous; 4. Colónia Si Neroli, 100ml, €48, Benamôr; 5. Ténis V-90, €165, Veja; 6. Carteira Swing, €295, ba&sh.