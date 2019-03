A Awaytomars voltou a pensar fora da caixa e reutilizou peças recebidas de vários países para criar uma coleção que serviu de protesto ao Brexit. As t-shirts com o símbolo da União Europeia e os bonés de Donald Trump foram uma provocação da parte dos criadores.





A carregar o vídeo ... Awaytomars apresentou uma coleção focada na sustentabilidade



Os blazers detambém foram as estrelas deste desfile que também contou com combinações inesperadas de cores como vermelho, azul e roxo.Veja natodos os looks desta coleção.