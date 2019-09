Tendências As melhores imagens da semana de moda de Londres Segue-se a Nova Iorque e é a primeira das grandes capitais de moda da Europa a apresentar as suas coleções primavera-verão 2020. Sempre irreverente e dada a poucas explicações, reúne editores, designers e modelos num frenesim tão típico desta época do ano. De Victoria Beckham a Simone Rocha, passando por Roland Mouret e, claro, sem esquecer os portugueses Marques'Almeida, estes são os designers da linha da frente.