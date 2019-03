Intitulada Here, I could live forever, foi ontem, 8, que Ricardo Preto apresentou a sua coleção para o próximo outono-inverno. Todas as propostas do criador foram inspiradas no presente e na ideia de conforto, com peças tão versáteis que até podem ser usadas individualmente.





Marcada pore fluídos em tons, o designer português fechou em grande a segunda noite de desfiles no pavilhão Carlos Lopes Veja naacima todos os looks da coleção.