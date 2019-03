Alexa Chung e Victoria Beckham desenham t-shirts para o Dia da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a 8 de Março, o site de compras Net-a-Porter lança seis t-shirts exclusivas desenhadas por designers e marcas de moda reconhecidos. Todos os lucros da campanha reveretem a favor da organização não governamental Women for Women International.

Este ano, os seis nomes escolhidos são Victoria Beckham, que assinou t-shirt com as palavras "I am her"; Alexa Chung que escreveu na sua peça "Divine Feminine" em letras vermelhas; ou Isabel Marant, que apostou num "You Go Girl", uma celebração das mulheres independentes. Já a marca de ski e surf Perfect Movement optou por enviar uma mensagem positiva a mulheres de todo o mundo com a palavra "Power" enquanto Kym Ellery assina a sua t-shirt branca com "The Future Is Female". Por último, Rosie Assoulin desenha um coração perdido no meio de números, símbolos de amor e reciprocidade.

Os lucros desta campanha revertem para a Women for Women International, que ajuda as mulheres que vivem em países devastados pela guerra a recomeçarem as suas vidas. A campanha do ano passado angariou o suficiente para ajudar 170 mulheres ao longo de um ano, em áreas como a educação, a saúde e o empreendedorismo.

As t-shirts, estão à venda no Net-a-Porter a partir de dia 1 de março, com preços entre os €95 e os €190.