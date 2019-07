Alber Elbaz para a Tod’s: uma coleção que expressa felicidade

Quando o chairman da italiana Tod’s, Diego Della Valle, convidou o designer Alber Elbaz para um almoço, disse que não iriam falar de trabalho, segundo conta a revista americana Vogue. O certo é que Elbaz saiu desse almoço com um convite: desenhar uma coleção-cápsula para a Tod’s.





Alber Elbaz , que foi durante vários anos designer criativo da Lanvin (da qual saiu em 2015), deu o seu cunho ao ADN da marca, do calçado aos acessórios e carteiras. Assim nasce a coleção, onde os famosos driving shoes da Tod’s surgem mais aerodinâmicos, brilhantes, com estampas de logótipos e uma sola em formato de plataforma. "Os sapatos são os novos carros", como revela à mesma revista, sobre o facto de ter acrescentado altura às solas dos clássicos Tod’s

Esta coleção cápsula, que assume um lado divertido e colorido (através da integração de cores como o roxo, o verde ou o amarelo) pretende ilustrar a felicidade que as pessoas podem ter em diferentes momentos do dia e da vida, como por exemplo a notícia da mudança para um novo emprego ou vontade espontânea de se querer dançar no meio da rua.

A coleção foi apresentada em Paris no passado dia 2, e chega ao site da marca a 15 de julho. Passará também por outras capitais internacionais e posteriormente, ainda sem data anunciada, vai ser lançada nas lojas físicas.