Crentes ou não, todas gostamos de espreitar o horóscopo de vez em quando, quanto mais não seja por curiosidade do que a vida pode ter reservado para nós. Sabemos também que cada signo está relacionado com diferentes traços de personalidade e diversos símbolos e amuletos. Por exemplo, o lucky charm dos nativos de Carneiro é o rubi e o de Gémeos é a calcedónia azul.

A coleção primavera/verão da Tous tem sido marcada pelo simbolismo, que também não falta nesta linha Horóscopo. A coleção inclui pingentes, um para cada signo, com uma característica gravada e com a gema do seu signo.





Os pingentes da coleção Horóscopo estão disponíveis nas lojas físicas e online da Tous, pelo valor de €45. Descubra os amuletos e o seu significado na fotogaleria.