A nova coleção Studio da H&M chegou às lojas

As novas imagens da campanha da coleção Studio da H&M para esta primavera/verão têm como inspiração as paisagens quentes e sedutoras de Sedona, no Arizona, Estados Unidos.

Os cortes são fluidos e direitos, os são tons quentes e neutros, a contrastar com os tecidos leves e os padrões fortes. A coleção celebra a exploradora glamorosa, que não põe limites à sua criatividade, combinando peças-statement com outras mais desportivas e versáteis.

A embaixadora portuguesa da coleção, Raquel Strada, recebeu a imprensa para a apresentação das peças em Lisboa, que contou ainda com convidadas como Inês Castel-Branco, Sara Salgado e Joana Cruz.

A linha está disponível em lojas da H&M, em Portugal é na loja do Chiado a partir de 21 de março e foi criada numa parceria entre os designers da marca e a editora de moda e stylist Geraldine Saglio.

Veja as imagens da campanha e de todas as peças na galeria em cima e os vídeos em baixo:

A carregar o vídeo ... A nova coleção Studio da H&M é uma viagem pelo deserto