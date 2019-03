A nova linha da Oysho é composta por pijamas e camisas de dormir soft touch, que misturam tons frios e quentes, numa dualidade entre o positivo e o negativo, mas sem esquecer a delicadeza dos estampados florais. As peças são feitas num tecido inovador, que liberta iões negativos durante o sono e provoca uma influência positiva no nosso corpo, ajudando ao equilíbrio do organismo.

Estes iões são elementos naturais sem cheiro nem sabor e ajudam a que as noites se tornem mais descansadas.