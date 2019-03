A nova coleção da Benetton celebra a elegância da malha

A United Colors of Benetton apresenta uma coleção-cápsula de camisolas de algodão e de algodão misturado com lã, numa paleta que refelete todos os tons do arco-íris. Uma homenagem à cultura pop, através de peças e técnicas de elaboração originais.

A marca apostou no seu clássico modelo de pulôveres leves e coloridos, ideais para combinar com jeans, minissaias, leggings ou calças à boca-de-sino.

Malhas em 3D, camisolas com mangas de morcego, com bordados ou lantejoulas estão entre as peças-chave desta estação. O corte boxy para conjugar com calças de cintura subida e as mangas com aplicações ou contrastantes vão completar os looks. Para todos os dias, a marca sugere ainda cardigans largos, compridos e reversíveis.

A coleção já se encontra disponível nas lojas.