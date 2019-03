Por Máxima, 09.03.2019

Constança Entrudo outono-inverno 2019/20 A beleza do improviso e da liberdade no inverno de Constança Entrudo

Diz-se que nada se perde, tudo se transforma e no caso de Constança Entrudo o resultado consegue sempre trazer-nos qualquer coisa de novo. Resultado de referências tão diferentes quanto a sua passagem pela Marques'Almeida , em Londres, ou a Balmain , em Paris, onde agora trabalha, a nova coleção da jovem designer é uma mistura de universos capaz de criar uma original e apetecível identidade.Todos os tecidos e prints são feitos à mão, inspirados pela visita a uma fábrica de bordado na Madeira que fechou em 2017. Veja as imagens do desfile aqui: