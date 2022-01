A inesperada tendência dos casamentos de 2022 que está a deixar as noivas indecisas

Tal como outros fenómenos, também os casamentos sofrem mudanças ao longo dos anos, seja nas tendências de decoração como nas superstições relacionadas com a indumentária dos noivos.



Este acessório em particular está a surpreender as noivas de 2022, que muito provavelmente já tinham planeado ramos românticos, de estilo barroco ou minimalistas. Até saberem esta novidade. Trata-se de uma nova tendência de bouquet. Se nos últimos anos já tinhamos assistido à chegada das flores de jardim aos bouquets, como as peónias, hortênsias ou as rosas, agora é a vez da paniculata, também conhecida como véu da noiva ou nuvem, de nome científico gypsophila.

Minia Marcos Spiegelberg Foto: @mimaspiegel





É precisamente esta última variedade selvagem que está a atrair todos os olhares para as tendências que ditam como serão os casamentos do ano de 2022. A ideia é usá-la caída junto ao vestido, até ao chão, como estas noivas espanholas, Bianca Dennehy ou Minia Spiegelberg, o fizeram. Veja as imagens, e surpreenda-se.