Descobrimos o segredo do conforto das camas de hotéis que poucos conhecem

Há um detalhe que faz toda a diferença quando acordamos depois de uma noite num bom hotel, a cama. O conforto, o apoio ao corpo e a sensação de descanso parecem difíceis de reproduzir em casa, mas o segredo é simples e está no colchão. A pensar nisso, a Pikolin lançou uma edição limitada inspirada nos modelos que fornece a várias cadeias hoteleiras, permitindo levar para o quarto a mesma experiência de um hotel.

O Colchão de Hotel, foi concebido com tecnologias utilizadas na hotelaria. O núcleo de molas Normablock proporciona um suporte firme e duradouro, enquanto as camadas viscoelásticas adaptam-se ao corpo em função da pressão e da temperatura, criando uma sensação de conforto progressivo ao longo da noite.

Edição limitada Pikolin - Colchão de Hotel ver preço

Outro dos pontos fortes é a preocupação com a higiene e a respirabilidade. O colchão conta com tratamento Tripla Barreira, que ajuda a proteger co n tra ácaros, bactérias e fungos, além de um tecido Stretch ignífugo e antipercevejos, características comuns. Com 29 centímetros de altura, foi concebido para proporcionar um descanso confortável e consistente noite após noite.

Quem sempre quis recriar em casa a sensação de dormir numa cama de hotel pode encontrar nesta edição especial uma das respostas. Mais do que um colchão, a proposta da Pikolin é transportar para o quarto a qualidade de descanso associada às grandes unidades hoteleiras, tornando aquele conforto que tantas vezes invejamos durante as férias numa realidade todos os dias.