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O passo extra que deve dar na cozinha! A maneira mais fácil de cozinhar de forma deliciosa e saudável

Se se preocupa com o teor de gordura das suas refeições e quer começar a comer melhor, este é o detalhe que lhe está a escapar.

Alimentação mais saudável D.R.

Atualizado a 08 de julho de 2026 às 14:36

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Cozinhar de forma saudável não significa abdicar do sabor. Na verdade, basta fazer uma pequena mudança na forma como prepara as refeições para reduzir a quantidade de gordura utilizada sem comprometer a textura ou o resultado final. Optar por uma fritadeira de ar quente é um dos passos mais simples para conseguir pratos mais leves, mantendo o exterior estaladiço e o interior suculento, seja em carnes, peixe, legumes ou até sobremesas.

A Fritadeira de Ar Cosori Turbo, com temporizador, foi pensada para facilitar essa transição. Com uma capacidade de 8,6 litros distribuída por dois compartimentos, permite cozinhar dois alimentos em simultâneo, com temperaturas e tempos diferentes, ideal para preparar uma refeição completa de uma só vez. A tecnologia de circulação de ar quente garante uma confeção uniforme e reduz a necessidade de óleo, sem comprometer o sabor.

Fritadeira de Ar Cosori Turbo Tower Compact

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Além da grande capacidade, este modelo destaca-se pela potência de 2630 W, que ajuda a reduzir o tempo de preparação das refeições, e pelo temporizador integrado, que permite cozinhar com maior precisão e comodidade. É uma solução prática para o dia a dia, especialmente para famílias ou para quem procura otimizar o tempo passado na cozinha.

Se procura uma forma simples de melhorar a alimentação sem complicar a rotina, investir numa fritadeira de ar pode fazer toda a diferença. A Cosori Turbo Compact alia rapidez, versatilidade e eficiência, tornando mais fácil preparar refeições equilibradas e cheias de sabor, mesmo nos dias mais atarefados.

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