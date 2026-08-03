Este é o acessório que vai fazer falta aos mais distraídos! Nunca mais perca as chaves ou a carteira

Se nunca sabe onde coloca aqueles essenciais do dia a dia, esta é a solução perfeita para si.

Se faz parte do grupo de pessoas que passa vários minutos por semana à procura das chaves, da carteira ou da mochila antes de sair de casa, o Apple AirTag pode tornar-se um verdadeiro aliado no dia a dia.

Pequeno e discreto, este localizador inteligente fixa-se facilmente aos objetos mais importantes e permite encontrá-los rapidamente através da aplicação Encontrar, no iPhone.

Apple AirTag 2.ª geração ver preço

Uma das grandes novidades desta geração é a melhoria da funcionalidade de Busca de Precisão, que oferece até uma vez e meia mais alcance do que o modelo anterior. Além disso, basta emitir um som através do AirTag para localizar o objeto quando está por perto, mesmo que esteja escondido entre as almofadas do sofá ou no fundo de uma mala.

Para quem está sempre a sair de casa à pressa, é uma forma simples de evitar perdas de tempo e reduzir o stress.

O AirTag é também uma solução prática para quem viaja com frequência. Pode ser colocado na bagagem, numa mochila ou até preso à coleira do animal de estimação, permitindo acompanhar a sua localização sempre que necessário.

A integração com a rede Encontrar da Apple, composta por milhões de dispositivos em todo o mundo, aumenta as probabilidades de recuperar um objeto perdido, mesmo quando este está longe.

Mais do que um acessório tecnológico, o Apple AirTag é um pequeno investimento em tranquilidade. Fácil de configurar, intuitivo de utilizar e extremamente discreto, ajuda a manter os objetos mais importantes sempre debaixo de olho e é uma excelente opção para os mais distraídos ou para quem simplesmente gosta de ter tudo organizado.