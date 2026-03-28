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Os 5 melhores sapatos para a época de casamentos

Elegantes, versáteis e pensados para durar da cerimónia à pista de dança.

Diversidade de calçado para casamentos, desde ténis florais a saltos altos clássicos Pexels

Atualizado a 27 de março de 2026 às 18:48

A temporada de casamentos traz consigo vestidos leves, tecidos fluidos e dias que se prolongam até à pista de dança, mas há um detalhe que faz toda a diferença entre um look bonito e um verdadeiramente memorável: o calçado. Elegantes, versáteis e pensados para acompanhar cada momento, dos votos à última música, os sapatos certos não são apenas um complemento, mas um aliado essencial. Entre tendências atuais e clássicos reinventados, estes são os modelos que prometem garantir estilo - e conforto - ao longo de toda a celebração.

Sandálias de tacão multi-tiras com detalhe

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Sandálias de tacão fino

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Sandálias de tacão kitten com detalhe em metal

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Sandálias de tacão com efeito metalizado

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Sandálias de tacão com pormenor de pedraria

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