Os 5 melhores sapatos para a época de casamentos

A temporada de casamentos traz consigo vestidos leves, tecidos fluidos e dias que se prolongam até à pista de dança, mas há um detalhe que faz toda a diferença entre um look bonito e um verdadeiramente memorável: o calçado. Elegantes, versáteis e pensados para acompanhar cada momento, dos votos à última música, os sapatos certos não são apenas um complemento, mas um aliado essencial. Entre tendências atuais e clássicos reinventados, estes são os modelos que prometem garantir estilo - e conforto - ao longo de toda a celebração.

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