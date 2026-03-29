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Leggings out. As calças de treino largas são a nova tendência

Mais confortáveis, mais versáteis e com uma estética descontraída, estas calças de treino largas são a alternativa perfeita às leggings nesta nova era do athleisure.

Calças de treino largas substituem leggings para maior conforto e versatilidade Pexels

Atualizado a 27 de março de 2026 às 19:14

Durante anos, foram presença obrigatória em qualquer look de treino, mas as leggings estão, discretamente, a perder protagonismo. No lugar, surgem silhuetas mais descontraídas, com cortes amplos e tecidos fluidos que acompanham o movimento sem o restringir. As calças de treino largas assumem-se agora como a escolha de quem procura conforto sem abdicar de estilo, dentro e fora do ginásio. Inspiradas no athleisure contemporâneo, estas peças cruzam funcionalidade com uma estética mais cool e descomplicada - perfeitas para treinar, como também para prolongar o look no dia a dia.

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