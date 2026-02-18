O blazer em pele que vale o investimento (especialmente agora)

Intemporal, versátil e com a textura certa para a meia-estação, este artigo é o tipo de compra que faz sentido agora e daqui a vários anos.

Há peças que entram no guarda-roupa como tendência e outras que ficam como declaração silenciosa de estilo. O blazer em pele da Massimo Dutti pertence claramente à segunda categoria e o facto de estar agora em promoção torna-o ainda mais difícil de ignorar.

Confecionado em pele caprina com acabamento em camurça, este blazer traduz aquela estética depurada e sofisticada que a marca domina como poucas: linhas limpas, proporções equilibradas e uma atenção quase obsessiva ao detalhe. A gola com lapela entalhada confere-lhe estrutura e elegância clássica, enquanto o fecho com três botões reforça o caráter intemporal da peça. Os dois bolsos laterais acrescentam funcionalidade sem comprometer a silhueta.

Blazer com bolsos em pele camurça VER PREÇO

O que o distingue, no entanto, é a textura. A camurça suaviza a rigidez tradicional do blazer, tornando-o mais versátil, mais contemporâneo e surpreendentemente fácil de integrar em diferentes contextos. Funciona com jeans e uma camisola fina para o dia, eleva imediatamente um vestido simples e substitui, com vantagem, o casaco de meia-estação quando o styling pede algo mais cuidado.

Há também uma questão de longevidade. A pele caprina é conhecida pela sua resistência e flexibilidade, o que faz deste blazer não apenas uma compra estética, mas um investimento consciente - daqueles que atravessam estações e tendências sem perder relevância. É o tipo de peça que envelhece bem, ganha carácter com o uso e se torna cada vez mais pessoal.