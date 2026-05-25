Como misturar estilos em decoração de forma harmoniosa e sem provocar o caos

Inclua peças icónicas na decoração de sua casa sem medo de cometer erros. Basta seguir alguns critérios chave.

Durante anos, as regras da decoração pareciam simples: escolher um estilo e mantê-lo em toda a casa. Hoje, o luxo está precisamente no contrário. Os interiores mais sofisticados misturam referências, materiais e épocas de forma natural, criando espaços com identidade, profundidade e personalidade. O segredo? Encontrar peças versáteis e intemporais capazes de dialogar entre si sem criar excesso visual.

O equilíbrio começa nos materiais

Uma das formas mais elegantes de misturar estilos passa pela combinação de materiais nobres e texturas contrastantes. O mármore, por exemplo, continua a ser um dos elementos preferidos dos interiores contemporâneos, mas ganha uma nova leveza quando combinado com madeira natural e linhas orgânicas.

Mesa de centro em mármore ver preço

A mesa de centro Marble traduz exatamente essa abordagem. O tampo em mármore acrescenta sofisticação imediata ao espaço, enquanto o design minimalista permite integrá-la facilmente em ambientes modernos, clássicos ou até inspirados no estilo mediterrânico. É uma peça discreta, mas com presença suficiente para elevar toda a sala.

Peças de madeira que trazem autenticidade

Num interior bem conseguido, a madeira continua a ser o elemento que cria equilíbrio visual e conforto. A mesa de cabeceira Moena, em madeira maciça, destaca-se precisamente pela simplicidade elegante e pelo acabamento natural que se adapta facilmente a diferentes linguagens decorativas, do japandi ao contemporâneo mais clássico.

Mesa de cabeceira em madeira maciça ver preço

O mesmo acontece com a cadeira Rahis. Com estrutura em madeira maciça com acabamento em nogueira e estofo bege, consegue unir sofisticação contemporânea e um lado mais acolhedor e orgânico. É o tipo de peça que funciona tanto numa sala minimalista como num ambiente mais eclético e vivido.

Cadeira em madeira maciça ver preço

Misturar volumes e formas suaves

Quando se combinam estilos diferentes, as formas tornam-se essenciais para criar harmonia visual. As linhas curvas ajudam a suavizar contrastes e tornam os espaços mais fluidos e sofisticados.

Mesa de jantar oval Moore ver preço

A mesa de jantar redonda Kimma é um excelente exemplo dessa tendência. A combinação entre microcimento branco e folha de carvalho cria um equilíbrio subtil entre o contemporâneo e o natural, enquanto o formato circular favorece ambientes mais acolhedores e sociais. É uma peça que consegue ser moderna sem se tornar fria.

Mesa de jantar redonda Kimma ver preço

A iluminação como elemento de união

Nenhum espaço fica verdadeiramente completo sem uma iluminação pensada ao detalhe. Mais do que funcional, a iluminação tornou-se um dos principais elementos decorativos de um interior.

O candeeiro de mesa Lauren acrescenta precisamente esse toque final capaz de unir diferentes estilos dentro da mesma divisão. Elegante e discreto, funciona como um ponto de luz suave que traz profundidade e sofisticação ao ambiente, ao mesmo tempo que reforça a sensação de conforto.

Candeeiro de mesa Lauren ver preço

A regra mais importante? Misturar com intenção

Misturar estilos não significa encher a casa de peças diferentes sem critério. Os interiores mais elegantes são aqueles onde existe coerência nos materiais, na paleta cromática e nas proporções. Madeira, mármore, tecidos neutros e formas orgânicas continuam a ser apostas seguras porque atravessam tendências sem perder relevância.

No final, uma casa verdadeiramente sofisticada não é aquela que segue apenas um estilo, é aquela que consegue refletir a personalidade de quem vive nela com equilíbrio, autenticidade e naturalidade.