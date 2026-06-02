Três cremes de luxo com efeito veludo que suavizam as rugas e devolvem luminosidade à pele

Selecionámos três cremes premium que conquistaram um lugar de destaque nas rotinas de beleza de mulheres em todo o mundo.

Uma pele luminosa, uniforme e macia ao toque continua a ser um dos maiores símbolos de beleza intemporal. Hoje, os melhores cuidados anti-idade não se limitam a combater as rugas, mas trabalham também a textura da pele, a hidratação profunda e a capacidade de refletir a luz de forma natural. O resultado é aquele desejado efeito veludo, sinónimo de uma tez mais jovem, descansada e radiante. Veja as nossas escolhas.

Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream

A experiência japonesa em cuidados de pele ganha expressão nesta fórmula icónica da Shiseido. Desenvolvido para combater a aparência das rugas e da perda de firmeza, este creme oferece uma hidratação intensa que deixa a pele visivelmente mais preenchida e confortável. A textura rica funde-se imediatamente na pele, criando um acabamento sedoso e luminoso que faz jus à reputação da linha Benefiance.

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Ideal para quem procura suavizar linhas de expressão e recuperar uma aparência mais fresca e descansada, sem comprometer o conforto ao longo do dia.

Elizabeth Arden Ceramide Lift and Firm Cream

Este creme representa o equilíbrio entre tratamento anti-idade e proteção diária. Rico em ceramidas, ajuda a reforçar a barreira cutânea, melhorar a elasticidade e suavizar a aparência das rugas. A presença de SPF30 acrescenta uma camada essencial de defesa contra o fotoenvelhecimento.

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O resultado é uma pele mais uniforme, protegida e com um brilho saudável que se mantém ao longo do dia.

Biotherm Blue Therapy Night Cream

Pensado para a regeneração noturna, este creme da Biotherm aposta numa abordagem reparadora intensiva durante o sono. A textura envolvente cria uma sensação imediata de conforto, enquanto os ativos anti-idade trabalham na redução de rugas, perda de firmeza e falta de luminosidade.

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Ao acordar, a pele apresenta-se mais fresca, macia e visivelmente revitalizada, com aquele brilho saudável característico de uma pele bem descansada.