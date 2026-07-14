O segredo dos rostos saudáveis e a importância da vitamina C para uma pele mais jovem

A vitamina C é um dos ativos mais importantes nos cuidados de pele devido à sua poderosa ação antioxidante. Ajuda a proteger a pele dos danos provocados pelos radicais livres, pela poluição e pela exposição solar, fatores que aceleram o envelhecimento cutâneo. Além disso, estimula a produção de colagénio, contribuindo para uma pele mais firme, luminosa e uniforme.

A introdução de um sérum com vitamina C na rotina diária é uma forma eficaz de prevenir e corrigir os primeiros sinais de envelhecimento. Com uma utilização consistente, este ingrediente ajuda a reduzir a aparência de rugas e manchas, melhora a textura da pele e devolve-lhe um aspeto mais saudável e radiante.

La Roche Posay, Pure Vitamin C12 Sérum ver preço

O La Roche-Posay Pure Vitamin C12 Sérum Anti-Idade é uma excelente opção para quem procura todos estes benefícios num único produto. Formulado com 12% de vitamina C pura, combina ainda ácido salicílico, que ajuda a suavizar a textura da pele, e Neurosensine, conhecida pelas suas propriedades calmantes, tornando-o adequado até para peles sensíveis.

Para obter os melhores resultados, o sérum deve ser aplicado de manhã sobre a pele limpa, antes do hidratante e do protetor solar. A sua utilização diária ajuda a manter a pele protegida, mais luminosa e com um aspeto visivelmente mais jovem ao longo do tempo.