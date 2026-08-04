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Tem péptidos e colagénio! O creme premium da Biotherm que faz diferença no combate ao envelhecimento

Se procura um bom creme anti-rugas, respeitador da sua pele, ponha os olhos nestes ingredientes.

Creme antirrugas: mulher aplica produto facial Getty Images

Atualizado a 04 de agosto de 2026 às 16:36

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Escolher um creme anti-envelhecimento é sempre um desafio, especialmente encontrar um que combine tudo aquilo que procuramos. Para quem procura um creme de uma  gama premium e muito completo, o Biotherm Blue Peptides Uplift Creme é uma excelente opção para incluir na rotina diária.

Desenvolvido para todos os tipos de pele, este creme foi formulado para ajudar a melhorar a firmeza e a elasticidade da pele, ao mesmo tempo que oferece proteção contra os raios UV graças ao seu fator de proteção solar SPF 30.

Biotherm, Blue Peptides Uplift

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A fórmula destaca-se pela presença de peptídeos de colagénio, ingredientes reconhecidos por ajudarem a estimular a renovação da pele e a promover um aspeto mais firme e tonificado. Com o uso regular, a pele pode ganhar uma aparência mais uniforme, suave e revitalizada, enquanto os sinais de envelhecimento, como a perda de firmeza e as primeiras rugas, podem tornar-se menos visíveis. A textura confortável permite uma aplicação agradável e uma rápida absorção, sem deixar sensação pesada.

Outro dos pontos fortes deste creme é a combinação dos benefícios reafirmantes com a proteção solar diária. A exposição aos raios UV é uma das principais causas do envelhecimento precoce da pele, pelo que utilizar um hidratante com SPF 30 ajuda a proteger o rosto dos danos provocados pelo sol, tornando este produto uma solução prática para quem pretende simplificar a rotina de cuidados de pele.

Com uma embalagem de 50 ml, o Biotherm Blue Peptides Uplift é indicado para quem procura hidratação, firmeza e proteção num único produto. A combinação de peptídeos, ingredientes que apoiam a estrutura da pele e proteção solar faz deste creme uma escolha interessante para manter a pele com um aspeto mais saudável, luminoso e cuidado ao longo do tempo.

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Para mais informações: indica@medialivre.pt

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