Este é o anti-rugas potente que está a conquistar as redes sociais. Saiba porquê

Nos últimos meses, o Celimax The Vita-A Retinol Shot tornou-se num dos produtos de skincare mais falados nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde milhares de utilizadores têm partilhado resultados impressionantes na melhoria da textura da pele, na redução de linhas finas e na aparência dos poros.

O segredo do seu sucesso está no facto de recorrer ao retinal, uma forma mais avançada da vitamina A, considerada mais eficaz do que o retinol tradicional por atuar mais rapidamente na renovação celular e na produção de colagénio.

Celimax The Vita-A Retinol Shot ver preço

Ao contrário de muitos tratamentos antienvelhecimento, este booster combina 0,1% de retinal lipossomado, 3% de Matrixyl, um complexo de péptidos conhecido por melhorar a firmeza da pele, e 1% de pantenol, que ajuda a hidratar e a reduzir o risco de irritação.

A fórmula integra ainda a tecnologia exclusiva A-Shot, desenvolvida para potenciar a absorção dos ingredientes ativos e permitir que atuem de forma mais eficaz nas rugas, perda de elasticidade e poros dilatados. A marca refere ainda melhorias clinicamente avaliadas na densidade da pele, firmeza e aparência dos poros após utilização contínua.

Mas porque deve o retinal fazer parte da rotina? A partir dos 25 anos, a produção natural de colagénio começa a diminuir, tornando a pele menos firme e favorecendo o aparecimento das primeiras linhas de expressão.

Os derivados da vitamina A continuam a ser considerados o padrão de referência na cosmética para estimular a renovação celular, suavizar rugas, uniformizar a textura e melhorar a luminosidade da pele. O retinal distingue-se por necessitar de menos etapas de conversão na pele do que o retinol, permitindo resultados mais rápidos sem comprometer a tolerância em muitos utilizadores.

Para quem nunca utilizou um retinoide, o ideal é introduzir este booster gradualmente, aplicando-o duas a três noites por semana e aumentando a frequência à medida que a pele se adapta. Deve ser utilizado apenas à noite, seguido de um hidratante, e é indispensável aplicar protetor solar diariamente na manhã seguinte.

Com uma combinação de ingredientes de elevada eficácia e uma fórmula pensada para minimizar a irritação, não é difícil perceber porque este pequeno frasco de 15 ml se tornou um dos grandes fenómenos da cosmética coreana e um dos favoritos dos amantes de skincare em todo o mundo.